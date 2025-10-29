Появились сообщения о заходе бойцов РФ в Масляковку у Красного Лимана

Российским бойцам удалось зайти в поселок Масляковка, расположенный на юго-восточной окраине Красного Лимана, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, военнослужащие российской группировки войск «Запад» активно продвигаются к Красному Лиману.
Сообщается об ударах авиации, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и дронов по позициям ВСУ в районе города.
Ранее появились информация о бегстве украинских боевиков из находящегося в 15 километрах от Красного Лимана поселка Ямполь и переходе этого населенного пункта под контроль российских войск.