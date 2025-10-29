Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура опротестовала указ Балицкого об отставке главы избиркома Запорожья

Прокуратура Запорожской области потребовала отменить указ губернатора Евгения Балицкого, подписанный 23 октября, о снятии с должности главы избиркома Галины Катющенко.

Прокуратура Запорожской области потребовала отменить указ губернатора Евгения Балицкого, подписанный 23 октября, о снятии с должности главы избиркома Галины Катющенко.

Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к надзорным структурам и администрации президента. Причиной стало нарушение избирательного законодательства: члены комиссии, назначенные по предложению ЦИК, могут быть освобождены только по инициативе самого Центризбиркома, а такого представления не поступало.

Балицкий объявил об увольнении Катющенко «в связи с утратой доверия» во время встречи с комиссией. Это произошло на следующий день после того, как Элла Памфилова направила в заксобрание региона телеграмму с критикой его законопроекта о праве главы области и парламента распускать избирком. Она заявила, что такие поправки разрушат избирательную систему региона.

Уточняется, что указ Балицкого противоречит федеральному закону о гарантиях избирательных прав. После отставки Катющенко Памфилова обвинила губернатора в превышении полномочий и обратилась в Генпрокуратуру.

Эксперты отмечают, что это уже второе поражение Балицкого в конфликте с ЦИК. Первое произошло летом, когда из-за невыплаты зарплат членам комиссии ЦИК снова вмешался в ситуацию. По словам политолога Евгения Минченко, у губернатора накопилось много проблем, в том числе с кадровыми решениями и конфликтами в собственной команде.

Читайте также: Выяснилось, что ЦИК обратится в прокуратуру из-за указа губернатора Запорожья.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше