Прокуратура опротестовала указ Балицкого об отставке главы избиркома Запорожья

Балицкий объявил об увольнении Катющенко «в связи с утратой доверия» во время встречи с комиссией. Это произошло на следующий день после того, как Элла Памфилова направила в заксобрание региона телеграмму с критикой его законопроекта о праве главы области и парламента распускать избирком. Она заявила, что такие поправки разрушат избирательную систему региона.