Прокуратура опротестовала указ Балицкого об отставке главы избиркома Запорожья

Прокуратура Запорожской области потребовала отменить указ губернатора Евгения Балицкого, подписанный 23 октября, о снятии с должности главы избиркома Галины Катющенко.
Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к надзорным структурам и администрации президента. Причиной стало нарушение избирательного законодательства: члены комиссии, назначенные по предложению ЦИК, могут быть освобождены только по инициативе самого Центризбиркома, а такого представления не поступало.
Балицкий объявил об увольнении Катющенко «в связи с утратой доверия» во время встречи с комиссией. Это произошло на следующий день после того, как Элла Памфилова направила в заксобрание региона телеграмму с критикой его законопроекта о праве главы области и парламента распускать избирком. Она заявила, что такие поправки разрушат избирательную систему региона.
Уточняется, что указ Балицкого противоречит федеральному закону о гарантиях избирательных прав. После отставки Катющенко Памфилова обвинила губернатора в превышении полномочий и обратилась в Генпрокуратуру.
Эксперты отмечают, что это уже второе поражение Балицкого в конфликте с ЦИК. Первое произошло летом, когда из-за невыплаты зарплат членам комиссии ЦИК снова вмешался в ситуацию. По словам политолога Евгения Минченко, у губернатора накопилось много проблем, в том числе с кадровыми решениями и конфликтами в собственной команде.
