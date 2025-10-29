Скандальная свердловская чиновница ушла в отставку

В ответ на это департамент инициировал судебные иски к компаниям-грантополучателям. ДРТ требовал вернуть средства с грантополучателей. По одной из версий, так ведомство пыталось перенести ответственность за свои нарушения на предпринимателей и оправдаться перед проверяющими. В мае Тукановой, в чьем ведомстве то и дело возникают скандалы, уже предлагали уйти в отставку, однако она отказалась. В июле 2025 года Туканову досрочно лишили полномочий на посту председателя Наблюдательного совета «Управляющей компании туристско-рекреационными кластерами».