AP: в Белом доме рекомендовали ВМС использовать на учениях настоящие бомбы

Согласно первоначальному плану учений «Титаны моря» по случаю 250-летия этого вида ВС, военнослужащие должны были, по словам одного из них, использовать муляжи, а не боевые бомбы весом почти в тонну. Однако представители администрации проинформировали организаторов маневров, что Трампу «нужно было увидеть взрывы», а не просто «большие всплески».
Данные пожелания президента заставили должностных лиц ВМС изменить подробный план военной демонстрации в Норфолке, гарантирующий соблюдение протоколов безопасности, проинформировали источники. В честь морских пехотинцев также вели стрельбу боевыми артиллерийскими снарядами.
Сообщения об использовании ВМС боевых бомб вместо муляжей на базе в Норфолке появились в момент проведения тщательного расследования относительно стрельбы 18 октября боевыми артиллерийскими снарядами на маневрах в районе базы корпуса морской пехоты Кэмп-Пендлтон на побережье Южной Калифорнии (округ Сан-Диего), информирует AP. На мероприятии по случаю 250-летия морской пехоты присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсет.
Осечка боевого артиллерийского снаряда в тот день привела к разлету осколков на автомагистрали в Южной Калифорнии. Они попали в две машины дорожного патруля. Никто не пострадал.