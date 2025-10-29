AP: в Белом доме рекомендовали ВМС использовать на учениях настоящие бомбы

Согласно первоначальному плану учений «Титаны моря» по случаю 250-летия этого вида ВС, военнослужащие должны были, по словам одного из них, использовать муляжи, а не боевые бомбы весом почти в тонну. Однако представители администрации проинформировали организаторов маневров, что Трампу «нужно было увидеть взрывы», а не просто «большие всплески».