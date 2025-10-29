Ричмонд
AP: в Белом доме рекомендовали ВМС использовать на учениях настоящие бомбы

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Белый дом настоятельно рекомендовал руководству военно-морских сил США использовать настоящие авиабомбы вместо муляжей во время масштабной демонстрации военной мощи в начале октября на главной базе Атлантического флота ВМС в Норфолке (штат Вирджиния). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Согласно первоначальному плану учений «Титаны моря» по случаю 250-летия этого вида ВС, военнослужащие должны были, по словам одного из них, использовать муляжи, а не боевые бомбы весом почти в тонну. Однако представители администрации проинформировали организаторов маневров, что Трампу «нужно было увидеть взрывы», а не просто «большие всплески».

Данные пожелания президента заставили должностных лиц ВМС изменить подробный план военной демонстрации в Норфолке, гарантирующий соблюдение протоколов безопасности, проинформировали источники. В честь морских пехотинцев также вели стрельбу боевыми артиллерийскими снарядами.

Сообщения об использовании ВМС боевых бомб вместо муляжей на базе в Норфолке появились в момент проведения тщательного расследования относительно стрельбы 18 октября боевыми артиллерийскими снарядами на маневрах в районе базы корпуса морской пехоты Кэмп-Пендлтон на побережье Южной Калифорнии (округ Сан-Диего), информирует AP. На мероприятии по случаю 250-летия морской пехоты присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсет.

Осечка боевого артиллерийского снаряда в тот день привела к разлету осколков на автомагистрали в Южной Калифорнии. Они попали в две машины дорожного патруля. Никто не пострадал.

