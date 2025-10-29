Ричмонд
В США ищут альтернативные варианты давления на РФ помимо санкций

Администрация США ищет новые способы усилить давление на Россию. Такая информация появилась в Bloomberg.

Власти США говорят, что у Трампа есть выбор. Санкции против нефти — только часть плана. Рассматривают и другие действия. Ситуацию обсуждали с Рэтклиффом. Отмечают, что президент может использовать разные меры.

Недавно Минфин США добавил «Роснефть» и «Лукойл» в список под санкциями. Это первая крупная финансовая мера после того, как Трамп стал президентом.

Американские чиновники заявили, что введённые санкции будут действовать и дальше.

Днем раньше представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сказала, что ограничения США против российской энергосферы могут повлиять на некоторые страны ЕС, но пока там не видят серьёзных проблем.

Читайте также: Выяснилось, что США готовят масштабные поставки вооружений Украине через ЕС.

