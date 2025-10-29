Ричмонд
Трамп: США опережают другие страны в области ядерных подлодок на 25 лет

США являются лидерами в квантовых технологиях, искусственном интеллекте и ядерных исследованиях, заявил президент Штатов.

Источник: Аргументы и факты

На саммите АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу президент США Дональд Трамп заявил о превосходстве Соединённых Штатов в области военных технологий. В частности, он отметил лидерство страны в разработке ядерных подводных лодок.

«Мы являемся лидером по качеству оружия и военным возможностям. Все стремятся приобрести наши технологии. В области ядерных субмарин мы опережаем конкурентов на 25 лет», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что США лидируют в квантовых технологиях, искусственном интеллекте и ядерных исследованиях.

Ранее Wall Street Journal писал, что российская крылатая ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПРО «Золотой купол», о создании которой объявил президент США Дональд Трамп.

