Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Объявление войны». На Западе сделали заявление о блокаде Калининграда

Политик Мема: ограничение транзита в Калининград Литвой будет объявлением войны.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ограничение транзита в Калининградскую область Литвой будет объявлением войны против России, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Глава МИД Литвы Кястутис призвал закрыть транзит в Калининград. Это очень опасный ход для такой мелкой страны. Если он хочет открыть новый фронт на Прибалтике, то это будет подходящим решением. Сомневаюсь, что ЕС это позволит, поскольку это будет объявлением войны против России», — заявил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне этих заявлений заверил, что Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с полуэксклавом.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше