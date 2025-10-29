«Объявление войны». На Западе сделали заявление о блокаде Калининграда

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ограничение транзита в Калининградскую область Литвой будет объявлением войны против России, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.
Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне этих заявлений заверил, что Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с полуэксклавом.