Реки крови и тела видны из космоса после убийства мирных жителей в Судане

Реки крови и тела видны на снимках из космоса после падения Эль-Фашера в Судане, который заняла повстанческая группировка «Силы быстрого реагирования» (СБР), материал из The Sun перевел aif.ru.
По данным анализа, проведённого Йельским университетом, более 2000 мирных жителей были убиты, когда бойцы СБР захватили город в ходе одного из самых кровопролитных эпизодов двухлетней гражданской войны в стране.
«“Силы быстрого реагирования” совершили чудовищные преступления против невинных гражданских лиц, большинство жертв — женщины, дети и пожилые люди», — заявили в местном ополчении, которое сражается вместе с армией.
Напомним, с апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.
28 октября 2025 года ВС Судана объявили об отступлении из города Эль-Фашер — ключевого логистического узла, бои за который продолжались почти полтора года.
Ранее в Судане ликвидировали украинских наемников, воевавших на стороне мятежников.