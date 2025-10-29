Ричмонд
На Украине формируют батальон из заключённых для Харьковского направления

По данным телеграм-канала Shot, вербовщики ВСУ уже побывали в двух колониях. Там сидят осуждённые на пожизненное, участники ОПГ и так называемые воры в законе.

Сейчас у ВСУ большая нехватка людей. Поэтому командование обратилось к заключённым. Всё началось в двух учреждениях Харьковской области: ИК-100 в селе Тёмновка и ИК-43 в самом Харькове.

В ИК-100 раньше сидел Омар Бекаев, его еще называли Омар Уфимский. Сейчас там в основном те, кто получил пожизненно за убийства, и участники криминальных групп. Эта колония однажды стала известна на всю страну из-за побега группы заключённых через подкоп в 1991 году.

В ИК-43 похожий состав. Там сидел Олег Федоренко, прозвище Алик Чистокровка, который большую часть жизни провёл за решёткой и умер в колонии. Здесь содержатся в заключении рецидивисты, насильники и убийцы.

