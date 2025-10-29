Более 100 мобилизованных ВСУ готовятся к переброске на Сумское направление

По информации собеседника агентства, в настоящее время продолжается процесс восстановления боеспособности данного соединения ВСУ. В учебном центре бригады завершили подготовку свыше ста мобилизованных военных, которые в ближайшее время пополнят ряды бригады для дальнейшего направления на фронт.
Как уточнил представитель силовых структур, все военнослужащие прошли двухмесячный курс базовой военной подготовки перед предстоящим направлением в зону боевых действий.
Ранее сообщалось, что в Сумской области на передовую прибыло новое подразделение ВСУ — батальон, входящий в состав 47-й механизированной бригады. Бойцы 98-го батальона уже участвуют в боевых действиях, но до сих пор не получили положенное денежное довольствие. Несмотря на эту проблему с финансированием, украинское командование продолжает перебрасывать в регион новые резервы.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.