Более 100 мобилизованных ВСУ готовятся к переброске на Сумское направление

Ранее сообщалось, что в Сумской области на передовую прибыло новое подразделение ВСУ — батальон, входящий в состав 47-й механизированной бригады. Бойцы 98-го батальона уже участвуют в боевых действиях, но до сих пор не получили положенное денежное довольствие. Несмотря на эту проблему с финансированием, украинское командование продолжает перебрасывать в регион новые резервы.