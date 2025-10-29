Президент США Дональд Трамп не смог согласовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Во время переговоров с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном американский президент сказал, что не смог выработать время для встречи с Ким Чен Ыном в этот раз.
Ранее сообщалось, что Трамп и Ли Чжэ Мён начали переговоры за обедом.
Американский лидер заявлял, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем.
Между тем Ким Чен Ын после предложения от Трампа о встрече провел «операцию по подготовке к ядерной войне».
Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.Читать дальше