Трамп не смог согласовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Президент США заявил, что не смог выработать время для встречи.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не смог согласовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Во время переговоров с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном американский президент сказал, что не смог выработать время для встречи с Ким Чен Ыном в этот раз.

Ранее сообщалось, что Трамп и Ли Чжэ Мён начали переговоры за обедом.

Американский лидер заявлял, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем.

Между тем Ким Чен Ын после предложения от Трампа о встрече провел «операцию по подготовке к ядерной войне».

