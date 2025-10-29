Трамп забыл название Армении

После этого президент США просто забыл о конфликте между Арменией и Азербайджаном, хотя ранее заявлял о своей роли в его урегулировании. На пресс-конференции журналист спросил о встрече Трампа с лидерами Армении и Азербайджана — Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, на что Трамп ответил: «С кем?» После уточнения он отказался комментировать ситуацию, предложив задать вопрос журналисту из CNN.