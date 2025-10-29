Ричмонд
Трамп забыл название Армении

Трамп решил не называть вторую страну в конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вновь забыл название Армении, но на этот раз он предпочел не ошибаться, а просто не называть вторую страну конфликта.

«Если вы посмотрите на Азербайджан. Если вы посмотрите… Если вы посмотрите… Просто посмотрите, что там произошло», — тяжело сказал американский лидер, вернувшись к истории тому, как их конфликт смогли решить.

Трамп также отметил двух лидеров, но не назвал их имена.

Это происходит уже не первый раз. В сентябре этого года Трамп перепутал названия стран, заявив, что смог уладить конфликт «Азербайджана и Албании» вместо Азербайджана и Армении. Такое поведение вызвало волну критики и поставило под сомнение его «заявленные заслуги» в вопросе закавказского конфликта.

После этого президент США просто забыл о конфликте между Арменией и Азербайджаном, хотя ранее заявлял о своей роли в его урегулировании. На пресс-конференции журналист спросил о встрече Трампа с лидерами Армении и Азербайджана — Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, на что Трамп ответил: «С кем?» После уточнения он отказался комментировать ситуацию, предложив задать вопрос журналисту из CNN.

