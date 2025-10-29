Президенты США и Южной Кореи провели переговоры

Ранее сообщалось, что Трампу в Южной Корее впервые для президентов США вручили главную награду страны Большой орден Мугунхва.
После церемонии лидеры приступили к переговорам.
Как сообщила президентская администрация Южной Кореи, во время совместного обеда, в котором примут участие ключевые министры двух стран, планируется обсудить широкий спектр вопросов: торговлю, инвестиции, экономическую безопасность, а также пути модернизации союзнических отношений и укрепления мира на полуострове.
В зале обеда размещены специальные лилии, символизирующие надежду на то, что «усилия президента Трампа во имя международного мира» принесут плоды и на Корейском полуострове.
«Меню начнётся с закуски с заправкой “Тысяча островов”, символизирующей историю успеха Трампа в Нью-Йорке», — заявили в администрации.
В качестве основного блюда подадут традиционный корейский обед из риса, приготовленного из нового урожая Кёнджу, и сезонных продуктов со всех регионов страны — с учётом предпочтений президента Трампа. Завершит обед десерт золотистого цвета, символизирующий расцвет и процветание южнокорейско-американского альянса.
Вечером президент Ли Чжэ Мён устроит специальный ужин лидеров, пригласив президента Трампа и глав государств, прибывших в Корею на саммит АТЭС. В нём примут участие лидеры США, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Таиланда и Сингапура. Главной темой станет экономическое сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.