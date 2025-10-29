Политолог заявил, что Запад может реагировать на действия РФ лишь затягиванием конфликта

Узнать больше по теме

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров

Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.