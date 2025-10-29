Трамп первым из президентов США получил высшую госнаграду Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп, первым из американских лидеров, получил высшую госнаграду Южной Кореи — Большой орден «Мугунхва» — за его заслуги в установлении мира на Корейском полуострове.
Награду вручил глава Республики Корея Ли Чжэ Мён в южнокорейском Кёнчжу, куда Трамп прибыл, в частности, для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
«Спасибо большое, это большая честь для меня. У нас отличные отношения с Южной Кореей, и надеемся, что в будущем они останутся такими», — сказал президент Соединенных Штатов, принимая орден.
