Трамп первым из президентов США получил высшую госнаграду Южной Кореи

Американскому лидеру вручили Большой орден «Мугунхва» за его заслуги в установлении мира на Корейском полуострове.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, первым из американских лидеров, получил высшую госнаграду Южной Кореи — Большой орден «Мугунхва» — за его заслуги в установлении мира на Корейском полуострове.

Награду вручил глава Республики Корея Ли Чжэ Мён в южнокорейском Кёнчжу, куда Трамп прибыл, в частности, для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Спасибо большое, это большая честь для меня. У нас отличные отношения с Южной Кореей, и надеемся, что в будущем они останутся такими», — сказал президент Соединенных Штатов, принимая орден.

