Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: бойцы РФ зашли в промзону на северо-западе Красноармейска

По данным военкора, на территории промзоны идут бои.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Красноармейске российские бойцы зашли в промзону на северо-западе города, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В северо-западной части города наши подразделения зашли и ведут бои за промзону севернее ул. Нахимова», — написал он.

Военкор сообщил также о заходе российских военных с двух направлений в расположенное рядом с Красноармейском село Рог и занятии ими села Гнатовка.

Ранее стало известно о переходе под контроль российских войск промзоны на юге Мирнограда.