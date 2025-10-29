Котенок: бойцы РФ зашли в промзону на северо-западе Красноармейска

Продвигающиеся в Красноармейске российские бойцы зашли в промзону на северо-западе города, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В северо-западной части города наши подразделения зашли и ведут бои за промзону севернее ул. Нахимова», — написал он.
Военкор сообщил также о заходе российских военных с двух направлений в расположенное рядом с Красноармейском село Рог и занятии ими села Гнатовка.
Ранее стало известно о переходе под контроль российских войск промзоны на юге Мирнограда.