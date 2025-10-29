Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду едет в Париж: расскажет на Форуме мира о роли независимой прессы

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду выступит в качестве одного из спикеров на Международной конференции высокого уровня по вопросам информационной целостности и независимых СМИ, мероприятие пройдет в Париже в рамках Форума мира.

Источник: Sputnik.md

В столицу франции Санду направится по приглашению своего коллеги, президента этой страны Эммануэля Макрона. Он также будет спикером данной конференции. Согласно программе, наряду с президентами двух стран на сессии, посвященной целостности СМИ, выступят еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, премьер-министр Армении Никол Пашинян, гендиректор организации «Репортеры без границ» Тибо Бруттен.

«В ходе этой сессии главы государств, министры и лидеры гражданского общества возьмут на себя обязательства по активизации глобальной коалиции в поддержку информационной целостности, инициированной запуском Партнерства в области информации и демократии на первом Парижском форуме в 2018 году, а также по обеспечению ее надежной финансовой поддержкой за счет пополнения Международного фонда средств массовой информации, представляющих общественный интерес», — отмечается на официальном сайте форума.

Форум мира, который проводится уже в восьмой раз, был запущен в 2018 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и ежегодно собирает лидеров стран и экспертов со всего мира для обсуждения решений глобальных проблем.

В текущем году форум проводится с 29 по 30 октября, его основная тема: «Новые коалиции для мира, людей и планеты».

С 2023 года в Молдове были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, в том числе сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Осенью 2024 года перед президентскими выборами в стране (Санду получила тогда второй мандат) было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше