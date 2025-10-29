Санду едет в Париж: расскажет на Форуме мира о роли независимой прессы

С 2023 года в Молдове были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, в том числе сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Осенью 2024 года перед президентскими выборами в стране (Санду получила тогда второй мандат) было заблокировано более 100 Telegram-каналов.