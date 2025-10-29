Санду едет в Париж: расскажет на Форуме мира о роли независимой прессы

В столицу франции Санду направится по приглашению своего коллеги, президента этой страны Эммануэля Макрона. Он также будет спикером данной конференции. Согласно программе, наряду с президентами двух стран на сессии, посвященной целостности СМИ, выступят еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, премьер-министр Армении Никол Пашинян, гендиректор организации «Репортеры без границ» Тибо Бруттен.
«В ходе этой сессии главы государств, министры и лидеры гражданского общества возьмут на себя обязательства по активизации глобальной коалиции в поддержку информационной целостности, инициированной запуском Партнерства в области информации и демократии на первом Парижском форуме в 2018 году, а также по обеспечению ее надежной финансовой поддержкой за счет пополнения Международного фонда средств массовой информации, представляющих общественный интерес», — отмечается на официальном сайте форума.
Форум мира, который проводится уже в восьмой раз, был запущен в 2018 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и ежегодно собирает лидеров стран и экспертов со всего мира для обсуждения решений глобальных проблем.
В текущем году форум проводится с 29 по 30 октября, его основная тема: «Новые коалиции для мира, людей и планеты».
С 2023 года в Молдове были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, в том числе сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Осенью 2024 года перед президентскими выборами в стране (Санду получила тогда второй мандат) было заблокировано более 100 Telegram-каналов.