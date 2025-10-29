Ричмонд
Посол Мирошник назвал неожиданным конфликт России и Украины

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник признался, что 11 лет назад не верил в возможность вооруженного противостояния между Москвой и Киевом.

В интервью РИА «Новости» он отметил, что тогда даже самые радикальные украинские политики, по его мнению, стремились бы к политическому решению и не пошли бы на кровопролитие.

Дипломат напомнил, что 2 июня 2014 года украинские военные неожиданно атаковали Луганск. Он находился тогда на центральной площади города и лично видел, как начались боевые действия. По его словам, жители Донбасса, пережившие годы конфликта, продолжают надеяться на скорое окончание боев и внимательно следят за высказываниями политиков, особенно президента России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня только по текущей линии фронта. Он подчеркнул, что украинские войска не будут покидать занимаемые территории, и выразил мнение, что Владимир Путин не станет идти на личную встречу с ним.

Читайте также: Объяснено, что поставка Tomahawk может сделать США прямым участником конфликта.

