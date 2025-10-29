Занимавшаяся контрабандой сестра Назарбаева задолжала государству десятки миллиардов

Кроме того, 47 контрагентских компаний добровольно исключили взаиморасчеты и выплатили налоги на сумму 240 млн тенге. Алмалинский районный суд Алматы приговорил виновных лиц (их фамилии не указывались) к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один участник был объявлен в международный розыск.