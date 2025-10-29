Занимавшаяся контрабандой сестра Назарбаева задолжала государству десятки миллиардов

По данным КГД, сумма основного долга Group of the Companies TDA на 1 октября составила 52,9 млрд тенге, остальная часть — это пеня. Зарегистрированная в родовом селе Назарбаевых — Шамалгане, компания занималась оптовой торговлей различными товарами. Ее совладельцами являются Анипа Назарбаева — младшая сестра первого президента Нурсултана Назарбаева — и Али Клышпаев, который является руководителем компании.
Агентство по финансовому мониторингу сообщало в июле, что в Алматы вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде товаров из Китая и выписке фиктивных счетов-фактур. Расследование, проведенное АФМ, выяснило, что Group of the Companies TDA незаконно ввезла из Китая 100 контейнеров с товарами народного потребления. Используя 10 подконтрольных ей предприятий, она выписывала фиктивные счета-фактуры.
Ущерб государству от неуплаты НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге. В ходе досудебного расследования удалось вернуть 643 млн тенге. С санкции суда также наложен арест на товары на 1,3 млрд тенге и имущество подозреваемых на 300 млн тенге (земельные участки, машины).
Кроме того, 47 контрагентских компаний добровольно исключили взаиморасчеты и выплатили налоги на сумму 240 млн тенге. Алмалинский районный суд Алматы приговорил виновных лиц (их фамилии не указывались) к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один участник был объявлен в международный розыск.