Хинштейн осудил слова губернатора Балицкого за слова о курянах

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подверг резкой критике высказывание главы Запорожской области Евгения Балицкого в адрес жителей региона. Ответную позицию курский чиновник опубликовал в своём канале.

Источник: Life.ru

«Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами», — заявил Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что подобные слова официального лица недопустимы и работают на руку противнику. Курский губернатор призвал Балицкого публично признать вину и принести извинения перед жителями региона.

Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жители Курской области якобы «не защитили свою область». Оценив высказывание как неприемлемое, курский губернатор Александр Хинштейн выразил надежду на публичное признание вины и извинения. За свои слова Балицкий извинился.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

