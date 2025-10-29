Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Украина рискует остаться без денег в начале 2026 года

Украина может остаться «самой суровой зимой» без денег.

Источник: Комсомольская правда

Украина вскоре столкнется с самой суровой зимой, а вдобавок рискует остаться без наличных к 2026 году. Об этом пишет Bloomberg.

«Украина вот-вот столкнется с самой суровой зимой… Это не риск, а неизбежность», — отмечает агентство.

Европа планирует использовать 140 млрд евро из замороженных российских активов для заполнения финансовой дыры после ухода США, однако Бельгия, где хранится большая часть денег, сорвала сделку из-за опасений судебных издержек, и решение может быть принято только в декабре. В результате Украина рискует остаться без наличных к 2026 году.

Как отмечает издание, нерешительность США и Европы делает союзников Киева уязвимыми.

Накануне The New York Times писала, что этой зимой домохозяйства на Украине рискуют остаться без достаточного отопления, а заводы — столкнуться с закрытием из-за перебоев с электричеством и роста цен. Об этом также предупреждал жителей Киева глава города Виталий Кличко.