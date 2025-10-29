Bloomberg: Украина рискует остаться без денег в начале 2026 года

Европа планирует использовать 140 млрд евро из замороженных российских активов для заполнения финансовой дыры после ухода США, однако Бельгия, где хранится большая часть денег, сорвала сделку из-за опасений судебных издержек, и решение может быть принято только в декабре. В результате Украина рискует остаться без наличных к 2026 году.