Мирошник признался, что не думал о конфликте на Украине 11 лет назад

«Больше 11-ти лет назад я не мог представить, что такое [вооруженный конфликт] может произойти. Не мог. Тогда казалось, что как бы ни развивались события, все равно должен победить инстинкт самосохранения, и что все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, все равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия», — заявил Мирошник в интервью журналистам.