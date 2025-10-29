У дислоцирующейся на Харьковском направлении бригады ВСУ закончились «Старлинки»

Как сообщалось ранее, российские военные заняли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на Купянском направлении в Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские войска находятся всего в пяти километрах от Купянска. Он также сообщил о критической ситуации для украинских сил на этом участке фронта.