У дислоцирующейся на Харьковском направлении бригады ВСУ закончились «Старлинки»

57-я бригада ВСУ на Харьковском направлении столкнулась с проблемами в коммуникации и координации из-за почти полного исчерпания терминалов «Старлинк». Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

По словам собеседника РИА «Новости», в 57-й отдельной мотопехотной бригаде наблюдается критическая нехватка терминалов «Старлинк». Кроме того, из-за проблем с доставкой аккумуляторов для радиооборудования, подразделение испытывает трудности со связью и управлением.

Как сообщалось ранее, российские военные заняли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на Купянском направлении в Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские войска находятся всего в пяти километрах от Купянска. Он также сообщил о критической ситуации для украинских сил на этом участке фронта.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.