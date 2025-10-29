Ричмонд
Трамп пообещал помочь урегулировать конфликт на Украине

Президент США подчеркнул, что ему посчастливилось решить множество мировых проблем.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп затронул на встрече с главой Южной Кореи Ли Чжэ Мёном тему украинского конфликта, отметив, что может помочь с его урегулированием.

«Мне посчастливилось решить множество мировых проблем. Я даже не знал, что их настолько много. И у нас получилось, за исключением одной — Россия и Украина. Я думаю, что тут у нас тоже получится», — сказал американский лидер.

Главы Соединенных Штатов и Республики Корея встретились в южнокорейском Кёнджу в рамках мероприятий в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать, и признал, что пока у него не очень хорошо получается посодействовать этому.

