Трамп пообещал помочь урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп затронул на встрече с главой Южной Кореи Ли Чжэ Мёном тему украинского конфликта, отметив, что может помочь с его урегулированием.
«Мне посчастливилось решить множество мировых проблем. Я даже не знал, что их настолько много. И у нас получилось, за исключением одной — Россия и Украина. Я думаю, что тут у нас тоже получится», — сказал американский лидер.
Главы Соединенных Штатов и Республики Корея встретились в южнокорейском Кёнджу в рамках мероприятий в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать, и признал, что пока у него не очень хорошо получается посодействовать этому.