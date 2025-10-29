Си Цзиньпин и Трамп встретятся в Пусане 30 октября

«В соответствии с договоренностью Китая и США председатель КНР Си Цзиньпин 30 октября по местному времени встретится с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане для обмена мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес для обеих сторон», — говорится в заявлении на сайте ведомства.