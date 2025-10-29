Глеб Никитин рассказал о своих главных достижениях на посту губернатора

Больше всего глава Нижегородской области гордится тем, что ему удалось изменить репутацию и имидж региона, а также отношение нижегородцев к своей малой родине. Еще одним важным достижением стала трансформация Нижнего Новгорода в туристический центр. Кроме того, Никитин отметил промышленный прогресс в регионе, в частности — рост промышленного объема и инвестиций. Он подчеркнул, что в рейтинге инвестиционного климата Нижегородская область выросла на 68 позиций.