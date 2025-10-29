Глеб Никитин рассказал о своих главных достижениях на посту губернатора

Глеб Никитин занимает пост губернатора Нижегородской области уже семь лет — за это время в регионе успели реализовать большое количество масштабных проектов в разных сферах. О том, какие достижения стали самыми главными и чего еще не удалось достичь, губернатор рассказал в беседе с Life.
По словам Глеба Никитина, его работу на посту губернатора можно охарактеризовать тремя словами — «вызов», «труд» и «удовлетворение». Также он описывает свою деятельность как трудную, но интересную и результативную.
Больше всего глава Нижегородской области гордится тем, что ему удалось изменить репутацию и имидж региона, а также отношение нижегородцев к своей малой родине. Еще одним важным достижением стала трансформация Нижнего Новгорода в туристический центр. Кроме того, Никитин отметил промышленный прогресс в регионе, в частности — рост промышленного объема и инвестиций. Он подчеркнул, что в рейтинге инвестиционного климата Нижегородская область выросла на 68 позиций.
Однако в некоторых сферах, по словам губернатора, все еще требуется усиленная работа. В первую очередь, речь идет об улучшении уровня демографии.
Пока не удалось добиться высокого роста рождаемости, положительного, естественного прироста населения. То есть сделать так, чтобы люди массово хотели, могли увеличивать количество жителей нашего региона. Но я уверен, что этого результата обязательно достигнем.
Напомним, что недавно президент России Владимир Путин высоко оценил демографическую поддержку в Нижегородской области. Он одобрил введение регионального семейного капитала для всех семей, вне зависимости от уровня дохода. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поблагодарила Глеба Никитина за работу на посту губернатора.