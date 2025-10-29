США уведомили союзников по НАТО о сокращении войск в Европе

«Румыния и союзники были проинформированы о решении США сократить численность американских войск в Европе. Министерство национальной обороны было проинформировано о сокращении части американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США», — говорится в заявлении.
Среди подразделений, чья ротация в Европе прекратится, есть и те, что предназначены для Румынии и дислоцированы на авиабазе в Михай Когэлничану.
«Это решение было ожидаемым, поскольку Румыния поддерживает постоянный контакт со стратегическим партнером США», — отметили в ведомстве.
Как пишет украинское издание Kyiv Post со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, сокращение числа американских военных не превысит масштабов батальона. Само решение связано со стремлением Пентагона сосредоточить ресурсы в Западном полушарии и Тихом океане, указывается в материале.