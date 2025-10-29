Ричмонд
В Татарстане избраны 11 новых мировых судей

Новые мировые судьи Татарстана избраны сегодня на 15-м заседании Государственного Совета РТ. Кандидатов на избрание представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

Источник: Reuters

«Все они прошли проверочные процедуры. Все они соответствуют высокой должности мирового судьи. Препятствий для их избрания не имеется», — сказал он.

Так, сроком на три года мировыми судьями избраны Адель Фаттахов (судебный участок № 1 по Агрызскому району), Гульназ Азнабаева (судебный участок № 5 по Альметьевскому району), Татьяна Чапова (судебный участок № 7 по Альметьевскому району), Рустем Гайнутдинов (судебный участок № 1 по Буинскому району), Энжэ Сибгатуллина (судебный участок № 3 по Вахитовскому району Казани), Лейсан Шакирова (судебный участок № 7 по Нижнекамскому району), Елена Титова (судебный участок № 1 по Чистопольскому району).

Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Зульфия Низамиева (судебный участок № 2 по Азнакаевскому району), Любовь Кобленц (судебный участок № 2 по Альметьевскому району), Руслан Гайсин (судебный участок № 3 по Заинскому району), Арсений Амиров (судебный участок № 10 по Ново-Савиновскому району Казани).