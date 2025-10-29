В Татарстане избраны 11 новых мировых судей

Так, сроком на три года мировыми судьями избраны Адель Фаттахов (судебный участок № 1 по Агрызскому району), Гульназ Азнабаева (судебный участок № 5 по Альметьевскому району), Татьяна Чапова (судебный участок № 7 по Альметьевскому району), Рустем Гайнутдинов (судебный участок № 1 по Буинскому району), Энжэ Сибгатуллина (судебный участок № 3 по Вахитовскому району Казани), Лейсан Шакирова (судебный участок № 7 по Нижнекамскому району), Елена Титова (судебный участок № 1 по Чистопольскому району).