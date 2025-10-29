Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кругом вранье: Санду расскажет в Париже, как одновременно говорить «правду» и душить свободу слова в Молдове

Президент Молдовы отправляется на Парижский форум мира, чтобы выступить о роли независимых СМИ. И, как сказал Булгаков, «язык может скрыть правду» — но кто знает, что скажут глаза?

Источник: Комсомольская правда

Майе Санду и свободе слов написал в своем ТГ-канале Влад Филат.

29 октября президент Молдовы примет участие в Парижском форуме мира по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Майя Санду выступит с речью в ходе сессии, посвященной целостности информации и роли независимых СМИ.

Михаил Булгаков: Язык может скрыть правду, а глаза — никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы скрыть истину, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнётся. Но, увы, встревоженная вопросом правда со дна души на мгновение отражается в глазах, и всё кончено.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше