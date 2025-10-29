Кругом вранье: Санду расскажет в Париже, как одновременно говорить «правду» и душить свободу слова в Молдове

Михаил Булгаков: Язык может скрыть правду, а глаза — никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы скрыть истину, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнётся. Но, увы, встревоженная вопросом правда со дна души на мгновение отражается в глазах, и всё кончено.