Кругом вранье: Санду расскажет в Париже, как одновременно говорить «правду» и душить свободу слова в Молдове

O Майе Санду и свободе слов написал в своем ТГ-канале Влад Филат.
29 октября президент Молдовы примет участие в Парижском форуме мира по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Майя Санду выступит с речью в ходе сессии, посвященной целостности информации и роли независимых СМИ.
Михаил Булгаков: Язык может скрыть правду, а глаза — никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы скрыть истину, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнётся. Но, увы, встревоженная вопросом правда со дна души на мгновение отражается в глазах, и всё кончено.