Совфед одобрил закон о круглогодичном призыве

Документом вносятся еще несколько поправок в действующее законодательство. Так, закон предусматривает, что срок явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Кроме того, призывная комиссия получает возможность без личного присутствия призывника принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности, а у военкоматов появится право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.