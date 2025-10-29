Польша заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

По данным польской стороны, инцидент произошел 28 октября. Пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши «успешно идентифицировала и сопроводила российский самолет, летевший над Балтийским морем». Командование утверждает, что Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без заранее поданного плана полета и с выключенным транспондером. Воздушное пространство Польши он не нарушил. Минобороны РФ этот инцидент пока никак не комментировало.