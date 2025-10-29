Названа скрытая причина введения Трампом санкций против РФ

«Санкции направлены не столько против России, сколько против Европы», — заявила эксперт «Ленте.ру».
По словам Екатерины Араповой, Дональд Трамп знает, что пакет антироссийских рестрикций вряд ли окажет существенное влияние на российскую экономику. Но он понимает, что санкции, подразумевающие запрет на приобретение нефтепродуктов определенных компаний из России, будут способствовать тому, что Европа будет вынуждена прекратить закупки углеводородов из России и заместить дефицит нефтью и газом из США.
По мнению экономиста, санкции являются способом борьбы Вашингтона за рынок энергоносителей в Европе: рестрикции против России «заставят» европейские страны выбрать американских поставщиков.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что после введения санкций против российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» позиции Киева в противостоянии с Москвой существенно улучшились.
Напомним, США ввели ограничения против двух крупнейших нефтяных компаний России и их «дочек» 22 октября. Покупателям нефтепродуктов дали срок в один месяц на прекращение операций с поставщиками из РФ.