Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа скрытая причина введения Трампом санкций против РФ

Американский президент Дональд Трамп может использовать антироссийские санкции не только как метод принуждения Москвы к заключению мирного договора с Киевом, но и как способ воздействия на европейских союзников по НАТО. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказала кандидат экономических наук, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Санкции направлены не столько против России, сколько против Европы», — заявила эксперт «Ленте.ру».

По словам Екатерины Араповой, Дональд Трамп знает, что пакет антироссийских рестрикций вряд ли окажет существенное влияние на российскую экономику. Но он понимает, что санкции, подразумевающие запрет на приобретение нефтепродуктов определенных компаний из России, будут способствовать тому, что Европа будет вынуждена прекратить закупки углеводородов из России и заместить дефицит нефтью и газом из США.

По мнению экономиста, санкции являются способом борьбы Вашингтона за рынок энергоносителей в Европе: рестрикции против России «заставят» европейские страны выбрать американских поставщиков.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что после введения санкций против российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» позиции Киева в противостоянии с Москвой существенно улучшились.

Напомним, США ввели ограничения против двух крупнейших нефтяных компаний России и их «дочек» 22 октября. Покупателям нефтепродуктов дали срок в один месяц на прекращение операций с поставщиками из РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше