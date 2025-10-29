Токаеву передали приветствие от Трампа

«Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера. Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки», — добавили в Акорде.