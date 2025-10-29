Ричмонд
Токаеву передали приветствие от Трампа

Астана. 29 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: AP 2024

«Глава государства встретился со Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем Госсекретаря США Кристофером Ландау. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне», — говорится в сообщении в среду.

Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне.

«Глава нашего государства выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества. Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США», — сказано в сообщении.

Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую президентом США. В данном контексте глава государства высоко оценил его вклад в дело укрепления мира и обеспечение международной безопасности.

Президент Казахстана также подчеркнул возрастающую роль Центральная Азии в глобальных процессах. По его словам, страны региона демонстрируют беспрецедентное единство и приверженность добрососедским отношениям и общему прогрессу.

«Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера. Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки», — добавили в Акорде.

