Токаеву передали приветствие от Трампа

«Глава государства встретился со Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем Госсекретаря США Кристофером Ландау. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне», — говорится в сообщении в среду.
Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне.
«Глава нашего государства выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества. Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США», — сказано в сообщении.
Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую президентом США. В данном контексте глава государства высоко оценил его вклад в дело укрепления мира и обеспечение международной безопасности.
Президент Казахстана также подчеркнул возрастающую роль Центральная Азии в глобальных процессах. По его словам, страны региона демонстрируют беспрецедентное единство и приверженность добрососедским отношениям и общему прогрессу.
«Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера. Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки», — добавили в Акорде.