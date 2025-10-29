Politico узнала о недовольстве из-за наплыва украинцев в Польше и ФРГ

В конце августа на Украине отменили запрет на выезд для мужчин от 18 до 22 лет, теперь они могут беспрепятственно пересекать границу. С начала российской военной операции покинуть страну запрещалось военнообязанным 18−60 лет (есть категории-исключения, но они не были связаны с возрастом). Под всеобщую мобилизацию попадают мужчины, начиная с 25 лет. Но заключить контракт по специальной программе можно и с 18 лет.