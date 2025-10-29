Беглов: на строительство ШМСД заложено 94 миллиарда рублей

Развитие объектов городской транспортной инфраструктуры является одной из приоритетных тем. Широкая магистраль скоростного движение и Большой Смоленский мост — два больших проекта, требующих особого внимания.
«Широтная магистраль скоростного движения — ключевой объект транспортного каркаса. Первый ее этап — Витебская развязка — уже успешно функционирует», — заявил глава Северной столицы.
В проекте трехлетнего бюджета на строительство следующих этапов ШМСД заложено 94 миллиарда рублей, в том числе 27,5 миллиарда федеральных средств. Президент Путин поручил отправить в Санкт-Петербург 90 миллиардов рублей на развитие ШМСД.
Большой Смоленский мост строится с опережением графика. Планируется, что в 2027 откроется рабочее движение, а через год объект сдадут досрочно. Для этого в проекте бюджета предусмотрено 24 миллиарда рублей.
440 миллиардов рублей должны пойти на обновление всей системы внутригородских дорог, 49 миллиардов рублей предусмотрено на ремонт дорог. Также губернатор Беглов заявил, что 196 миллиардов рублей пойдет на строительство и реконструкцию таких объектов как Южная широтная магистраль, Цимбалинский путепровод, магистраль М-32.