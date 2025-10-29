Ричмонд
Премьер-министр Беларуси отправился с визитом в Санкт-Петербург

В планах белорусского премьера участие в очередном заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга.

Источник: Совмин РБ

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Глава белорусского правительства Александр Турчин направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Совмина в официальном Telegram-канале.

«В северной российской столице премьер примет участие в 15-м заседании Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Кроме того, программой визита запланирована церемония закладки капсулы на площадке строительства в Санкт-Петербурге центра белорусской техники.

Также в планах главы белорусского правительства посетить патриотическое объединение «Ленрезерв».

Как сообщили в пресс-службе Совмина, этому профильному объединению будет передана памятная книга о геноциде белорусского народа, которая выпущена по материалам расследования Генпрокуратуры Беларусь.

Один из главных партнеров Беларуси в России.

Ранее на встрече с губернатором северной столицы РФ Александром Бегловым в Минске Турчин подчеркнул, что промышленная кооперация лежит в основе роста товарооборота между Беларусью и Санкт-Петербургом.

Драйверами в этом направлении, по его словам, являются поставки белорусской техники и продовольствия, а также совместные проекты в различных сферах.

Турчин также отметил, что Санкт-Петербург уже много лет остается одним из главных белорусских партнеров в России.

