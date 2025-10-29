Токаев и Лукашенко провели телефонный разговор

«Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений, отметив высокий уровень политического диалога и поступательный характер сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.
Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки.
Токаев подчеркнул важность конференции по евразийской безопасности, проходящей в Минске.
Главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.