Песков: Путин и Алиев обсуждали тему с арестом россиян в Баку

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поднимал в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым тему ареста в Баку айтишников из РФ по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сейчас идет кропотливая работа, и президент [РФ Владимир Путин] поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Путин во время недавних переговоров с Алиевым освобождение задержанных в Баку по подозрению в контрабанде наркотиков россиян и ведет ли российская сторона контакты с Азербайджаном на этот счет.

