В Кремле прокомментировали рост военного присутствия США возле Венесуэлы

Президент Колумбии Петро Густаво 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в «превышении силы» после того, как в результате ударов по судам республики погибли 27 человек. По его мнению, эти действия нарушают международное право.