Эстония не подтвердила «подводный шпионаж» России на затонувшем пароме

Паром Estonia, который следовал из Таллина в Стокгольм, затонул во время шторма в Балтийском море 28 сентября 1994 года. Погибли 852 человека, всего на борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. Совместная комиссия Эстонии, Швеции и Финляндии, которая занималась расследованием катастрофы, в 2023 году назвала официальной причиной произошедшего инженерные недостатки судна: оно затонуло из-за оторванного носового визора, который не выдержал ударов больших водных масс. Кроме того, следствие пришло к выводу, что техническое обслуживание корабля проводилось с нарушением правил и он не был пригоден к плаванию.