Активистка блока «Победа» Олеся Витнянская заявила, что участникам мирных протестов в Молдове продолжают приходить штрафы — без повесток, без заслушивания сторон и без возможности защищаться.
«Протоколы приходят по почте, без повестки, без заслушивания сторон, с нарушением права на защиту и презумпции невиновности», — сообщила она.
По её словам, это явно нарушает право на защиту и презумпцию невиновности.
«Налицо превышение служебных полномочий представителями полиции», — подчеркнула Витнянская.
Она добавила, что в «демократичной» Молдове Майи Санду такие практики уже стали нормой, и если юстиция действительно захвачена, то Европейский суд по правам человека получит немало работы по жалобам, подкинутым «жёлтым» режимом.
«Команду Илана Шора уже не меньше четырех лет обвиняют в попытках дестабилизировать обстановку в стране», — напомнила Витнянская.
Многие из этих обвинений, по её словам, остаются на уровне слов, однако реальные штрафы и административные преследования тем не менее приходят на адреса граждан.
