Китай допустил применение силы в отношении Тайваня

Китай признает допустимым применение силы к Тайваню при урегулировании вопросов, связанных с территориальной целостностью страны. Позицию правительства КНР озвучил представитель управления по делам Тайваня Пэн Цинъэнь.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Представитель управления по делам Тайваня представил мирный вариант решения тайваньского вопроса. Власти Китая предлагают «воссоединение» по модели «одна страна, две системы». Цинъэнь обратил внимание, что КНР приложит максимум усилий, чтобы Китай и Тайвань восстановили единство.

Подход КНР предполагает, что после присоединения острова там продолжит действовать существующая социальная система и не будет корректироваться образ жизни тайваньцев. При этом руководство Тайваня будет передано в руки «патриотов».

Цинъэнь не исключил силовой вариант присоединения. «Мы ни в коем случае не откажемся от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры [для присоединения Тайваня]», — приводят слова чиновника «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

КНР считает Тайвань китайской территорией и планирует, что остров станет полноценной частью страны, однако власти острова с этим не согласны и считают себя независимым суверенным государством.

В сентябре 2024 года тайваньский президент Лай Циндэ заявлял, что позиция КНР относительно территориальной целостности с островом противоречит реальному положению дел, и порекомендовал Китаю потребовать у России земли, переданные в XIX столетии.

Глава Китая Си Цзиньпин прилагает усилия, чтобы Белый дом под руководством Дональда Трампа изменил точку зрения относительно суверенитета Тайваня и прекратил поддерживать правительство острова.

В сентябре The Wall Street Journal сообщала, что КНР намерена использовать ситуацию с Тайванем в процессе устранения экономических противоречий с США на переговорах с Дональдом Трампом. В октябре госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что отказ от поддержки Тайваня не рассматривается Вашингтоном как условие заключения торговой сделки с Китаем.

