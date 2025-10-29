Китай допустил применение силы в отношении Тайваня

В сентябре The Wall Street Journal сообщала, что КНР намерена использовать ситуацию с Тайванем в процессе устранения экономических противоречий с США на переговорах с Дональдом Трампом. В октябре госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что отказ от поддержки Тайваня не рассматривается Вашингтоном как условие заключения торговой сделки с Китаем.