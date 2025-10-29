Лукашенко провел телефонный разговор с Токаевым 29 октября

Вместе с тем президенты Беларуси и Казахстана затронули и другие ключевые вопросы и проекты отношений между двумя странами. Также обсуждалась и межгосударственная повестка. В том числе, главы двух стран говорили о подготовке предстоящего саммита ОДКБ в Кыргызстане.