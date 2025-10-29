Ричмонд
Лукашенко провел телефонный разговор с Токаевым 29 октября

«Пул Первого» раскрыл, что обсудили в телефонном разговоре Лукашенко и Токаев.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенков в среду, 29 октября, провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоялся 29 октября», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что главы государств во время телефонного разговора обсудили двустороннюю повестку. В частности, Лукашенко и Токаев договорились, что правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан, внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества.

Вместе с тем президенты Беларуси и Казахстана затронули и другие ключевые вопросы и проекты отношений между двумя странами. Также обсуждалась и межгосударственная повестка. В том числе, главы двух стран говорили о подготовке предстоящего саммита ОДКБ в Кыргызстане.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отметил богатый опыт Казахстана, сказав про политику мира.

Тем временем Лукашенко сказал о надежном партнерстве Беларуси и Турции.

Кроме того, Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.

