Лукашенко провел телефонный разговор с Токаевым 29 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенков в среду, 29 октября, провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоялся 29 октября», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что главы государств во время телефонного разговора обсудили двустороннюю повестку. В частности, Лукашенко и Токаев договорились, что правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан, внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества.
Вместе с тем президенты Беларуси и Казахстана затронули и другие ключевые вопросы и проекты отношений между двумя странами. Также обсуждалась и межгосударственная повестка. В том числе, главы двух стран говорили о подготовке предстоящего саммита ОДКБ в Кыргызстане.
