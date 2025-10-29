Ричмонд
Слова Трампа о подлодках и «Орешник» в Белоруссии. Темы брифинга Пескова

Заявления американского лидера Дональда Трампа об атомных подводных лодках, размещение комплексов «Орешник» в Белоруссии и ситуация вокруг Венесуэлы стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 29 октября пообщается с военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации.

Российский лидер не планирует звонить турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня республики: «Но, разумеется, было заблаговременно отправлено поздравительное послание президента России».

Об «Орешнике»

Путин дал все необходимые пояснения относительно размещения комплексов «Орешник» в Белоруссии в ходе своего визита в Минск в марте: «В Минске была совместная пресс-конференция двух лидеров, и там об этом шла речь».

О словах Трампа об АПЛ

Что касается слов Трампа о том, что США на 25 лет опережают мир в сфере атомных подлодок, то Россия при оценке отечественных военных технологий опирается на заявления Путина: «Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента, занимаемся нашим военно-технологическим развитием, нашего ВПК, для нас это главное».

О ситуации вокруг Венесуэлы

Россия и США не обсуждали ситуацию вокруг Венесуэлы и концентрации в регионе американских войск: «Эта проблема никак не обсуждалась, и она не фигурировала на повестке дня».

Все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно решаться на основе международного права: «Венесуэла — это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права».

Об урегулировании между КНДР и Южной Кореей

Россия готова приветствовать «любые шаги» к урегулированию между КНДР и Южной Кореей.

О встрече Путина и Алиева

Россия «очень высоко» оценивает результаты встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистане: «Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу в наших двусторонних отношениях».

Путин и Алиев обсуждали тему с арестом в Азербайджане айтишников из России по обвинению в контрабанде наркотиков: «Сейчас идет кропотливая работа, и президент [России Владимир Путин] поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог».

Об обвинениях в адрес России

Обвинения французской стороны в причастности России к осквернению мемориала жертвам Холокоста в Париже должны быть подкреплены доказательствами: «Если этого не произойдет, то, наверное, это бросает тень на тех, кто такие обвинения оглашает».

