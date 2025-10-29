Разведка США сообщила о «твердой позиции» России по конфликту на Украине

Российская сторона исключает возможность территориальных уступок в пользу Украины и требует от нее для прекращения конфликта выведения войск из контролируемых частей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признать их утрату. Власти Украины в свою очередь допускают поиск компромисса с Москвой по утраченным территориям, но подчеркивают, что Киев никогда не признает потерю земель.