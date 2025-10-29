Россия и Узбекистан усиливают бизнес-партнерство: новые проекты и инвестиции

Начальник Департамента по привлечению инвестиций из России и стран СНГ МИПТ Узбекистана Эрвин Тургунов отметил, что межрегиональное сотрудничество выросло на 50%. Если на прошлом заседании Совета регионов заключили соглашений на $4,3 млрд, то в этом году — уже на более $6 млрд.