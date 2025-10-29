Трамп назвал Моди «приятным парнем» и «киллером»

Сам Трамп неоднократно упоминал свою роль в разрешении ситуации во время своего турне по Азии, описывая все новые детали. Так, по его словам, он звонил Моди и говорил, что не может заключить торговую сделку с ним. «Вы развязываете войну с Пакистаном. Мы на это не пойдем», — пересказал президент США. По его словам, аналогичный звонок был и в Пакистан, но там тоже заявили о готовности «сражаться».