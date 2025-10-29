Ричмонд
Трамп назвал Моди «приятным парнем» и «киллером»

Президент США вновь заявил о своем вкладе в урегулирование конфликта между Индией и Пакистаном этой весной и рассказал, что угрожал им 250-процентными пошлинами. Обе страны отрицают посредническую роль Трампа.

Источник: РБК

Свое заявление Трамп сделал в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Президент США неоднократно брал на себя ответственность за урегулирование вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном весной этого года, хотя стороны отвергали слова о посредничестве Вашингтона, отмечает агентство.

Сам Трамп неоднократно упоминал свою роль в разрешении ситуации во время своего турне по Азии, описывая все новые детали. Так, по его словам, он звонил Моди и говорил, что не может заключить торговую сделку с ним. «Вы развязываете войну с Пакистаном. Мы на это не пойдем», — пересказал президент США. По его словам, аналогичный звонок был и в Пакистан, но там тоже заявили о готовности «сражаться».

В конечном итоге, сказал Трамп, он пригрозил «250-процентными пошлинами для каждой страны».

Президент США назвал Индию и Пакистан «очень жесткими странами», в то же время он назвал Моди «очень приятным парнем» и «киллером». «Он чертовски крут», — сказал Трамп, процитировав премьер-министра Индии, сказавшего ему: «Нет, мы будем бороться!».

«Я сказал: “Ого, это тот самый человек, которого я знаю?” — добавил американский лидер.

Как говорят источники Bloomberg, Моди отказался от участия в саммите в Малайзии в конце октября, чтобы избежать встречи с Трампом и повторения его заявлений о Пакистане. Индия последовательно отрицает посредническую роль президента США.

Отношения между Индией и США ухудшились в августе, когда Вашингтон ввел 50-процентные пошлины в отношении Нью-Дели из-за закупки российской нефти. Трамп в сентябре заявлял, что Моди пообещал отказаться от поставок. Москва называет незаконными угрозами требования США к третьим странам прекратить приобретать нефть из России.

Торговые переговоры между США и Индией в настоящее время затянулись, и, как пишет Bloomberg, нет явных признаков возможного заключения сделки. Как говорят собеседники агентства, команда Моди не видит четких результатов от потенциальной двусторонней встречи с Трампом. По словам источника, недавний телефонный разговор двух лидеров не оправдал ожиданий Нью-Дели.

