Новый скандал? Свердловского депутата Блохина обвинили в нападениях и избиениях

Как пишет Telegram-канал SHOT, 26-летняя модель Елизавета заявила, что Блохин, с которым они встречались, якобы уже два месяца преследует ее, врывается в квартиру посреди ночи, выламывая дверь, разбивает телефоны, а ее саму будто бы избивает. Со слов девушки, это началось еще в августе, когда она ушла от Станислава.