Новый скандал? Свердловского депутата Блохина обвинили в нападениях и избиениях

Как пишет Telegram-канал SHOT, 26-летняя модель Елизавета заявила, что Блохин, с которым они встречались, якобы уже два месяца преследует ее, врывается в квартиру посреди ночи, выламывая дверь, разбивает телефоны, а ее саму будто бы избивает. Со слов девушки, это началось еще в августе, когда она ушла от Станислава.
«Лиза заявляет, что написала уже три заявления в полицию, но это не останавливает бывшего. Он даже избивает прохожих, которые пытаются заступиться за девушку», — утверждает канал.
Сам Станислав Блохин заявил, что «пальцем не трогал» свою бывшую, а она якобы хочет «похайпиться на его имени».
Напомним, что ранее свердловский депутат уже не раз попадал в скандалы. Так, в конце прошлого года Блохина пристыдили за лакшери-вечеринку в стиле VIP-казино Лас-Вегаса. Сам он тогда заявил, что решил так отметить свой день рождения.
А в нынешнем году депутата обвинили в неадекватном поведении на борту самолета. Позже суд прекратил производство по делу.