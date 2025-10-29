Поклонская назвала личной информацией сообщения о смене имени на Радведу

Поклонская жестко раскритиковала Мардана за публикацию ее личных данных. Она объяснила, что ее жизнь уже была под угрозой, а Следственный комитет расследует уголовное дело в связи с вынесением ей «смертного приговора» украинской организацией «Правый сектор». Она отметила, что с 2014 года на нее несколько раз покушались, поэтому она принимает меры для защиты ее семьи.