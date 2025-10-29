Прохождение воинской службы в РК: президент внес изменения

для поступивших на воинскую службу в резерве — день издания приказа командира (начальника) воинской части (учреждения) о прибытии на занятия или сборы по боевой подготовке, сборы при кризисных ситуациях;для поступивших в военные, специальные учебные заведения, реализующие программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, если до этого они не являлись военнослужащими, — для военных, специальных учебных заведений со дня издания приказа начальника военного, специального учебного заведения о зачислении в списки учебного состава, за исключением уланов, а при поступлении в иностранное военное, специальное учебное заведение — со дня издания приказа руководителя уполномоченного органа о направлении на учебу;для уланов, завершивших второй курс обучения в военных, специальных учебных заведениях, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования на базе основного среднего образования, — со дня издания приказа начальника военного, специального учебного заведения о продолжении обучения, переводе на третий курс и назначении на воинскую должность переменного состава кадета.